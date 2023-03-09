新北市陳姓男子去年不滿妻子離家，他以處理財產等事宜為由邀對方返家，之後持菜刀砍殺致她臟器外露、手部神經及肌腱斷裂，他還把菜刀塞入對方手中，向員警謊稱她自殘，她送醫救治後倖免於死，最高法院駁回陳的上訴，依殺人未遂罪判刑8年6月定讞。

去年2月21日上午10點多陳男以處理財產等事宜為由，邀約妻子返回同居處所，待她進屋後，陳即毆打她，要求其返家同居，並至廚房拿菜刀要脅，她見陳男持刀遂聯繫新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工，社工隨即報警處理。

員警抵達樓下時，妻子趁陳男前往陽台確認何人到場之際，將陽台與室內木門反鎖，並以側身抵住木門欲隔絕陳，陳男見狀怒不可遏，以腳踹開反鎖之木門，再持上開菜刀刺向她腹部，致她右上腹穿刺傷、橫結腸穿孔、肝臟撕裂傷、右手切割傷合併肌腱。

陳男刺殺妻子後，見她臟器外露，仍先將該菜刀攜至浴室清洗，再將該菜刀放置於她左手，又將屋內監視器電源拔除，始通報119，並開門讓員警入內，且向入內之員警佯稱她自殺，救護人員到場送醫救治她才倖免於死。

新北地方法院一審及台灣高等法院二審考量陳男多次家庭暴力紀錄，對妻子造成傷害之犯罪所生損害，他犯案後有清洗凶刀、拔除監視器電源、向警方佯稱妻子自殺等舉動，又未能與妻子達成和解或賠償其損害，判刑8年6月，他提上訴，最高法院駁回確定。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。