低收入戶70多歲呂先生和和太太租房生活，政府補助7000元，房租就要6000元，上個月太太中風昏迷，住進加護病房，已經轉普通病房5天，呂先生繳不出看護費用，存款只剩57元，不知道生活要怎麼繼續下去，議員賴清美協助奔走募款。

住在和美鎮的呂姓夫妻悲慘處境，讓人聽聞辛酸、無奈，「怎麼有人活到這麼慘」，呂先生表示，和太太育有3個兒女，一個兒子殘障，離家後再沒有回家，失聯許多年，另個孩子從國中就交上壞朋友、染上毒癮，幾度出入監獄，現在還在獄中，另個女兒出嫁後生活過得很苦，都沒有再聯絡了。

呂先生存款只剩57元。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

賴清美表示，訪問呂先生，得知他和太太兩人相依為命，太太倒下之前，從事資源回收，加減賺個幾百元，與政府補貼扣除房租後只剩的1000元，勉強過日子，上個月太太中風，加護病房急救後，已經轉普通病房，醫院通知可以回家了，但仍積欠5天的看護費用。要把太太送機構，還要支付尿片、食品的費用，要自己照護，換尿片、餵食和翻身等都得自己來，呂先生本身心臟問題，不知道日子要怎麼過下去。

議員賴清美知道後協助奔走募款，包3000元紅包，縣政顧問和志工也一起送上急難救助慰問金1萬元，先解燃眉之急，後續的挑戰還在繼續，企盼善心人士能協助。