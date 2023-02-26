沙灘車與汽機車爭道、險象環生，數次釀危險。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方首次一鼓作氣開了16張罰單，主要是為了告誡行為人及沙灘車業者不要影響道路安全。（宜蘭縣警察局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣南澳鄉今（26日）中午時，有一行人浩浩蕩蕩騎著沙灘車違規在道路上行駛，與汽機車爭道、險象環生，數次釀危險，囂張行徑恰巧被警察碰上了，依違反道路交通管理處罰條例開罰，首次有16位騎乘沙灘車的行為人受罰，將送宜蘭監理站裁罰。

宜警蘇澳分局指出，依照道路交通管理處罰條例，非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用，可處行為人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用；確切罰鍰金額，將交由監理站決定。

警方說明，這群遊客今日中午把沙灘車騎上馬路，不僅沿路走走停停，甚至把沙灘車停在橋上，幾個人走到路中央拍照，汽車被迫要開到馬路中間雙黃線、險象環生，嚴重影響其他汽車駕駛人通行的權益，員警當場逮到16輛沙灘車，並對16位騎乘的行為人開罰。

警方首次一鼓作氣開了16張罰單，主要是為了告誡行為人及沙灘車業者不要影響道路安全；因南澳鄉海岸社區民眾時常向派出所反應，沙灘車出沒在馬路上，居民安全受影響，員警也加強巡邏中，卻遲遲看不見沙灘車的蹤影，今恰巧讓他們逮到，直接開罰。