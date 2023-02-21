228四天連假即將到來，中橫便道連假期間，將由原開放3個時段增為5個時段，另台8線77k靈甫橋災害路段，同步恢復3班核心時段開放通行，以利大梨山地區民眾返鄉團圓通行。

公路總局谷關工務段表示，228連續假期為利大梨山地區民眾返鄉團圓通行，中橫便道將自2月25日至28日共4天，由原開放3個時段增為5個時段(上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分)，並於3月1日恢復為3時段開放（上午7時、12時及下午4時30分）。

另台8線77k靈甫橋災害路段 ，也為配合中橫便道228連續假期開放時段，於2月25日至28日共4天，恢復3班核心時段(6：30~09：30、11：30~14：00、15：30~18：00)開放通行，並於3月1日起恢復管制每周僅有周二放行1天，其餘時間封閉道路，預計2月底再與大梨山居民滾動檢討3月份管制措施。

谷關工務段指出，將適時提供工程進度予大梨山鄉親了解並積極趕工，期能在汛期前完成初步整治。由於兩處路段仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲用路人，隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http：／／168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息，造成您的不便，敬請見諒。