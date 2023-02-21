澳洲央行周二公布2月7日政策會議紀要，當時該央行理事會僅討論兩個選擇，即升息50個基點或25個基點。與去年12月還考慮了維持利率不變相比，顯示該央行的立場出現顯著的變化。

該會議紀要顯示，通膨和薪資意外上揚的趨勢，支持央行「加大動作」。

澳洲央行理事會在2月會議最終決定升息25個基點，使現金利率達到3.35%，再創十年新高。當時該央行並提到了全球前景不明、月度政策會議應保持彈性，以及迄今利率已經大幅調升。

自去年5月以來，澳洲央行已經將基準利率調漲325個基點，成為該國近代史上最激進的緊縮政策。

該會議紀要指出，最近的通膨數據顯示通膨影響的範圍與持續時間都超乎預期，強勁的需求導致某些經濟領域的價格上揚。雖然通膨應該會下降，但仍有持續處於高點的風險，這將帶來更長期的代價。理事會成員一致認為，未來幾個月可能需要進一步提高利率。

該央行的政策立場轉向鷹派令投資人大感意外，目前分析師已經將利率到頂時的預測從1月預估的3.6%大幅上修至4.2%。

在上周兩次赴國會發表證詞時，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）特別強調了無法控制住通膨的後果，並警告即使整體消費者價格通膨終於可能已在上一季到頂，但源自國內的成本壓力仍在攀升。

目前澳洲的通膨率為7.8%，創下32年新高；預估一直到2025年中，也只會放緩至澳洲央行設定之介於2%～3%目標區間的頂部。

本周三發布的數據可能有助於判斷利率動向。去年第四季澳洲的薪資增長率估將達到3.5%，再創8年新高。澳洲央行預估到今年底薪資增長可能突破4.2%。