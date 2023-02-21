警方前後進行2波掃蕩，逮補邱男和車手、機房成員共6人移送法辦。（警方提供）

實體店面大片玻璃落地窗上顯目印有「US＋」字樣，外觀看進去空間狹小，內部設備簡陋。（警方提供）

新北市刑警大隊近日在板橋破獲一起虛擬貨幣詐騙案，由27歲邱男為首組成6名犯罪集團，為讓人卸下心防，他們以實體店面經營，誘使被害人上門交易；警方前後進行2波掃蕩，共查扣11萬顆泰達幣（USDT），市價約330萬元台幣，半年來行騙獲利高達台幣2億元，逮補邱男和車手、機房成員共6人移送法辦。

警方日前接獲多名被害人報案，稱投資市值前三大加密貨幣泰達幣後驚覺受騙，專案小組循線追查發現，詐騙集團在板橋區館前東路上設立一間實體據點，堪稱國內首見，大片玻璃落地窗上顯目印有「US＋」字樣，外觀看進去空間狹小，內部設備簡陋，僅一名店員在推銷該集團自行開發的USDT儲值卡，誘騙被害人購買面額100顆至5萬顆不等泰達幣的卡片，簡化交易程序，讓一切看起來相當有條理和規模，民眾在毫無警覺下投入大筆資金。

新北市刑警大隊進行2波掃蕩，先是逮捕22歲周男等5名詐欺車手、機房成員，查扣儲值卡約450張；上周再捕獲首腦邱男到案，被害金流初步清查超過2億台幣，全案依違反詐欺、洗錢防制條例、詐欺罪嫌移送。