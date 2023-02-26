板橋警分局開先例，有別於以往被動式宣導如臉書等社群平台，選擇在遊覽車及轄內4家大型KTV做投放。（警方提供）

為提升全民「識詐」意識，警政署長黃明昭親自現身警廣YouTube頻道，推出防詐系列宣導短片，新北板橋警分局同步配合，自製「打詐三部曲」影片在人來人往的板橋車站大廳播放，向旅客宣導「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，希望藉此達到「防詐騙、擋金流、清集團」的目標。

板橋警分局在臉書粉專「板橋警聲雲」發布微電影短片，由偵查副隊長阮國城分享常見詐騙手法，包括假交友、解除分期付款、猜猜我是誰。在這波宣導工作中，板橋警分局開先例，有別於以往被動式宣導如臉書等社群平台，選擇在遊覽車及轄內4家大型KTV做投放，此舉是為讓閱聽眾完整接收資訊，預計能大幅增加觸及率。

板橋警分局長黃南山近日也率偵查隊長訪視KTV業者，要求協請配合在包廂以公帶方式循環撥放反詐宣導影片，符合主動宣導的概念。

黃南山呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，切記阻詐三步驟，保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線，也可透過警政署165全民防騙網通報，多一步查證，多一點安心，讓全民遇詐不慌。