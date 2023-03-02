為加強全民識詐意識，永和警分局分局長李崇偉今(2)日上午親自拜訪中嘉數位有線公司(新視波有線電視)，提供宣導防詐系列影片，希望藉由媒體頻道影響更高年齡層的受眾，減少中永和居民詐騙案件發生率，達到全民識詐的目標。

中嘉總經理徐雪玲對永和警方的努力感到滿意，非常樂意託播防詐宣導影片，而且完全免費。她說，該地高齡者及退休公務員較多，需加強高齡者防詐宣導，會全力支持並安排錄製專訪。

永和警方112年迄今，短短2月餘，已破獲3團電信詐欺集團，查獲19名詐欺提領及面交車手，阻詐金額逾7百萬元，尤以「假投資真詐騙」、「網路購物詐騙」、「假冒公務員」的案例居多，請民眾小心因應勿上當。

李崇偉表示，我們的「永和打詐隊」與轄內業者達成共識，在比漾廣場及喜樂時代影城，免費提供電梯廣告機及影城大型電視牆，強力播放分局自製防詐短片。而其他像是錢櫃、星光大道KTV及電子賣場，也提供入口電視牆或賣場液晶螢幕，讓民眾走過、路過，絕對不會錯過。