一群共學團媽媽們為讓孩子認識警察工作，日前帶領15名孩童參訪台中市政府警察局烏日分局，分局精心規畫一連串的活動、導覽及體驗。分局長尤啓南表示，每位小朋友都是國家未來的主人翁，希望能幫助學齡孩童吸收更多保護自我的基本常識，讓他們在安全的環境中茁壯、健康成長。
導覽現場，員警透過詼諧、風趣的方式與孩童互動，孩童發言聲此起彼落，氣氛十分熱絡。過程中，員警向孩童們解說應勤裝備功能與使用時機，小朋友穿戴裝備體驗時，深深體悟到警察工作的辛苦，萌喊「太重了！這樣怎麼抓壞人呀？」，令眾人不禁失笑。
由於近年詐騙手法日新月異，影響民眾財產安全，分局透過播放「阿昭署長宣導防詐系列」影片，說明、分析各類常見詐騙手法，培養學童「識詐」觀念，鼓勵學童化身阻詐小尖兵，積極和親友分享，從人人都能識破詐騙手法來預防詐騙。
家防官也灌輸學童自我保護等安全觀念，愛護自己的身體和尊重他人的身體，自己的身體不能被他人侵犯，也不可隨意侵犯他人的身體。分局也安排「路老師」，向學童說明常見交通意外原因，建立正確交通觀念，透過生動活潑的宣講過程，提升學童交通安全知識，降低交通事故發生機率。
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