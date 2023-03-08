苗栗縣長鍾東錦為反詐騙特別獻聲，在縣各鄉鎮市清潔隊垃圾車上播放。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

為深植民眾防詐意識，苗栗縣政府統合府內局處、結合縣內大專院校與各鄉鎮市公所，成立「打詐苗栗隊」，透過創新與多元防詐宣導，提升民眾防詐騙意識，縣長鍾東錦並「現聲說法」針對5大類高發詐欺手法及全民普發6千元詐騙類型，以國、客語雙聲帶錄製防詐騙宣傳語音，透過「打詐苗栗隊」結合廣播電臺、臉書社群推播外，並藉由垃圾車深入街頭巷弄，將防詐訊息傳遞至縣內每個角落，根深縣民防詐觀念。

苗栗縣警局統計，從今年元旦起至2月28日共受理詐欺案件372件，前五大高發詐欺手法依序為假投資、解除分期付款、假網拍、假交友、猜猜我是誰，其中以假投資受理93件最多，解除分期付款60件次之，另政府將於4月全民普發6千元，必將成為詐騙集團誘騙民眾的手法，民眾不得不防。

對此，苗栗縣長鍾東錦針對這五大類高發詐欺手法及全民普發6千元詐騙類型，以國、客語雙聲帶錄製防詐騙宣傳語音，透過「打詐苗栗隊」結合廣播電臺、臉書社群推播外，並藉由垃圾車深入街頭巷弄，從空中到地面地毯式宣導，將防詐訊息傳遞至縣內每個角落，根深縣民防詐觀念。

縣警局為有效提高民眾識詐能力，已透過「打詐苗栗隊」相關局處、單位網絡資源，並運用電視牆、廣播電臺、臉書社群等，強力推播「阿昭署長宣導防詐系列1至5」影音；再由各分局至縣內廣播電台實施反詐騙宣導，請鄉親放慢您的腳歩佇立聆聽收看。

縣警局長莊勝雄表示，防詐「識詐」宣導是當前政府重點工作，以分齡、分眾、接地氣為原則，把防詐「識詐」訊息鋪天蓋地向民眾廣泛宣導，民眾接獲任何可疑電話或訊息，別慌﹗請冷靜，並立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙，確保自身財產安全。