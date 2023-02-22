元大投信表示，隨著投信產業與金融科技(FinTech)持續發展，元大投信身為公募基金龍頭，致力於多樣化投資理財解決方案，在新科技浪潮下與時俱進，元大投信取得TIPS A級驗證，不僅顯示元大投信對於智慧財產權的重視，其建立智財管理系統與制度獲得國家專業認證機構肯定，也展現永續經營的決心，為台灣投信產業再添一大創舉，有助帶動整體產業持續向上成長。「台灣智慧財產管理規範」簡稱TIPS，其為一套智慧財產管理系統，由經濟部工業局主辦，企業導入TIPS後可藉由便捷、高效的智慧財產管理制度，降低營運風險、提升品牌競爭力，並進而有助產業整體正向發展。

元大投信旗下基金、ETF投資人數居業界之冠，為服務廣大投資人、因應數位金融發展，元大投信於2021年10月推出全新基金理財APP–「元大基金先生」，以客戶需求及用戶體驗為核心設計，突破金融業傳統九宮格式的設計框架，從開戶、交易、帳務面等一站式金融服務全面優化，首創將「配息資訊」、「ETF即時淨值」等功能納入APP，並提供查詢配息的金額、時間、入款帳戶等帳務資訊，為台灣首個整合ETF和基金理財資訊的APP。

元大投信於2018年率先取得「發明專利」，至今仍為市場唯一取得「發明專利」的投信業者，目前共取得專利及商標權合計31項，包含6項發明專利、12項新型專利、1項設計專利、及12項商標權，為投信業之冠。