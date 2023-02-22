南韓大廠三星力拚拉近與台積電差距，但傳出三星去年第四季晶片部門利潤驟降97%至2700億韓元，創下2008年以來最疲軟第4季紀錄，今年上半年虧損額恐達10億美元。韓媒進一步指出，三星晶圓代工事業的設計合作夥伴業績黯淡，其中3家業者明顯受到衝擊，有公司營業利益下滑減半，相比台積電合作夥伴還能維持相當利潤，形成強烈對比。

根據THE ELEC報導，三星晶圓代工設計解決方案3家合作夥伴業績差強人意，三星最大IC設計合作夥伴ADTechnology營業額1642億韓元、營業利益44億韓元，與2021年相比分別大減50%以及61%。

另一家Gaonchips的獲利能力也下降，2022年營益為39億韓元、與2021年相比大減371億韓元，主要受到成本上揚以及工程師聘僱費用上升影響。其中Coasia獲利則表現最差，2022年營損224億韓元，比前年多虧90億韓元。

反觀台積電最大解決方案合作夥伴業績表現不俗，其中創意和世芯2022年營收分別來到9260億韓元和5810億韓元，兩家公司營業利益率都維持在10%以上。

南韓市場人士分析指出，台積電晶圓代工領域營收高於三星，反觀三星晶圓代工營收較少，又有較多合作夥伴分食訂單，故各公司營收自然減少。