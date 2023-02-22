英國牛津大學實驗心理學者幾年前研究發現，用紅色碗盤盛裝餐食有助降低食欲，因為紅色讓人聯想到危險信號。最近大陸陝西師範大學研究團隊發布的研究成果顯示，把吃食切成小塊然後在餐盤分散擺放，更能預防進食過量，有利於瘦身減重。研究成果已發布於《食品品質與偏好》（Food Quality and Preference）期刊。

英國《每日郵報》報導，陝西師大研究團隊研究發現，比起飽足感，餐食的分量多寡更能判別攝食量，藉此讓人明白自己已經吃了不少東西，藉此遏制暴食。研究人員向受試者出示食物的照片，同一種食物以分量相同、型態不同的方式呈現。例如，同樣是巧克力棒，有的看起來是一整條，有的分割成好幾塊或很多片。絕大多數受試者認為，分割成很多塊的巧克力棒，看起來份量就是比較多。

吃蛋糕時若想避免不知不覺吃太多，可以先把蛋糕切成小塊再進食，可以幫助自己控制攝取量。（資料照／美聯社）

34名均齡20歲的受試者看了60張巧克力棒的照片，巧克力棒重量60克到200克不等，每一份都切割成不同數量，例如，有6張照片內容都是重量100克巧克力，各自分割成9到16塊不等放在盤子裡，有的靠攏在一起近似原始的棒狀，有的彼此相隔幾公分擺放。受試者要依據照片推測每張照片的巧克力重量。

實驗結果顯示，受試者判斷，切成16塊的巧克力棒重量高於切成9塊的巧克力棒，但其實兩者的重量都是100克，「切割的塊數愈多，目測總額數字也比較大」。這一點也許能歸咎於人們單純依照數量去判斷實際份量多寡、卻忽略重量等其他資訊的理論。

完成測試的受試者也認為，巧克力切塊之後只要以幾公分的間距擺放，份量看起來比攏成原始條狀的巧克力更大。研究團隊指出，原因可能出在受試者覺得這些間距也是巧克力棒的一部分。

研究報告指出，上述結果「為推動攝食減量提供了實用的指引」，可降低人們不知不覺吃了太多東西的風險。

陝西師大的研究結論，與牛津大學食品實驗心理學教授史彭斯（Charles Spence）幾年前發表的「紅盤子」減食量研究結果有異曲同工之妙。史彭斯認為，紅色讓用餐者潛意識裡會吃得少一些，所以，吃零嘴或垃圾食品的時候，最好用紅色餐具盛裝。「紅盤子」法則在網路流傳已有十多年，廣受減肥瘦身者利用。