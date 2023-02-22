2023秋冬紐約時裝週Michael Kors壓軸登場，本季以「都會波西米亞」為設計主題，帶來兼具優雅俐落、70年代風情的冬季洋裝及大衣。不只是伸展台上，秀場前排也絕對吸睛，從韓國女團TWICE成員金多賢身穿2022春夏系列秀上款洋裝現身，不對稱的縷空設計，小面積的秀出白皙的肌膚，使過往多展現鄰家女孩風格的多賢，更增添性感、幹練的成熟魅力，也使品牌在官方社群帳號發出的官圖，迅速累積讚數、留言數；由於多賢已連續參與兩季大秀，兩季皆為品牌帶來為品牌帶來大量曝光，因此不少人都在猜多賢下一步是否就是成為Michael Kors品牌大使。

Michael Kors 2023秋冬系列以「都會波西米亞」為設計主題。（Michael Kors提供）

本季運用許多挖空手法以凸顯女性線條。（Michael Kors提供）

本季在切爾西區打造一座結合冬季森林、鏡屋的秀場，除打造品牌招牌可融入日常、正裝的服裝單品外，此次主打可凸顯身材比例的裙裝，運用低腰、高衩、挖空等手法，搭配流蘇、亮片等點綴，使服裝跟著模特的每一個步伐，搖曳生姿;色調方面則橫跨低彩度黑、灰、棕，過渡至高彩的酒紅、森林綠，以滿足都市生活中的各式場合。

流蘇郵差包、融入礦石元素製作的配件是本季亮點單品之一。（Michael Kors提供）

配件方面，流蘇郵差包以及俐落簡約的水桶包是本季亮點，不論是走低調幹練、浮誇派對路線，包款的造型感、實用度均能滿足日常生活中的各式場合，另外在飾品方面，本季大量運用礦石元素於項鍊、手鍊、腰帶當中，讓人耳目一新。