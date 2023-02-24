瑞銀：ChatGPT增加勞工生產力 帶動經濟發展 00:042023/02/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞銀認為人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT應用程式，可能讓部份白領或客服專員丟掉飯碗，但由於其能增加勞工生產力，最終有助帶動經濟發展，和做為經濟解決方案的一部份，讓企業有增聘人手需求，從而產生更多工作職務。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒：中國禁止陸科技巨頭對民眾提供ChatGPT服務 ChatGPT掀AI旋風 外資揭2檔隱藏受惠股 陸專家：ChatGPT為元宇宙按下「快速鍵」 #瑞銀 #ChatGPT #勞工生產力 #帶動經濟 #人工智慧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ChatGPT夯 市場憂AI股泡沫化 04:102023/02/20 全球財經 亞洲大學展AI特色成果展3／4登場 最夯ChatGPT也在列 16:022023/02/21 生活 防ChatGPT代筆備審資料 教育部：將請大學加強二階甄試 20:542023/02/23 生活 AI助攻 數位基建水漲船高 04:102023/02/21 投資理財 ChatGPT興起 陸學者：將形塑國際政治新形態 11:422023/02/20 兩岸 AI晶片旺 半導體ETF擁商機 04:102023/02/23 投資理財 ChatGPT來襲台灣也瘋狂！微軟百億美元撼動Google搜尋江山 07:312023/02/20 財經 陸嚴管ChatGPT 代理服務喊卡 04:102023/02/23 全球財經 編‧輯‧室‧報‧告－A股熱炒ChatGPT概念 大陸官方冷靜以對 04:102023/02/23 專題周報 ChatGPT3個月聲量衝破7萬筆！港大憂AI人工智慧釀抄襲問題：全校禁用 16:082023/02/21 生活 ChatGPT衝擊教育 教長：會在論文及入學考試中進行規範 16:292023/02/21 生活 《半導體》晶心科沾光AI 今年持續徵才壯大RISC-V 09:182023/02/23 財經 陸港股市22日開盤下挫 ChatGPT概念股走低 11:232023/02/22 財經 管中閔「新工作」找到了 ChatGPT委任 轉戰職棒 13:182023/02/20 生活 台股雙利多 再現七千金 04:102023/02/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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