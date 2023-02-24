瑞銀認為人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT應用程式，可能讓部份白領或客服專員丟掉飯碗，但由於其能增加勞工生產力，最終有助帶動經濟發展，和做為經濟解決方案的一部份，讓企業有增聘人手需求，從而產生更多工作職務。