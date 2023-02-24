時代力量立委王婉諭24日質詢指出，針對公投電子連署系統建置歷經5年時間，卻遲遲無法上線，她痛批政府行政效能低落，期許今年盡快上線。對此，中選會副主委陳朝建說，3月將完成數位部指定的48大改善項目，只要資安無虞就會予以上線；行政院長陳建仁說，資安解決後才能確保資料正確，將請相關單位加強做資安檢測報告。

王婉諭指出，2017年公投法修法通過應上路的電子連署系統，2018年中選會系統建置完成，2019年第三方廠商完成資安檢測，2020年行政資通安全處提出稽核報告，2021年中選會針對稽核報告完成改善，她質疑，歷經5年時間，對於何時能正式上路，官員的答案永遠都是「盡快」，究竟實際上路期程為何？

對此，中選會副主委陳朝建表示，公投電子連署系統要上線必須做到資安無虞，中選會將循序漸進執行，目前會在3月期程裡頭，完成數位部指定的48大改善項目，王婉諭隨即追問，是否有把握今年上線？陳朝建說，確保資安無虞的話，就會予以上線。

王婉諭點名陳建仁，詢問系統建置5年是否合理、能否承諾系統會在年底上路？陳建仁說，最近台灣碰到很多資安問題，必須妥善解決，才能確保公投連署資料正確無誤，若資安盤點沒問題的話，就會提出這樣的系統；他坦言，由於數位部、資安院都是最近才成立，會加強請相關單位就資安檢測做更完整的報告。