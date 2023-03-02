國人個資持續遭到外洩、甚至賤賣，理應負責資安的數位發展部卻沒有提出解決之道，而身兼國家資通安全研究院董事長的數位部部長唐鳳，也沒有任何作為。

更離譜的是，行政院在已成立數位部且年度預算高達200多億，又另設資安院的情況下，國發會竟表示還要再設立保護個資的獨立專責監督機關。

去年8月數位部成立時，唐鳳即承諾「資安是數位發展部施政時的重要目標」，其中，資安署更將積極定期檢核政府資安韌性、推動國家資安防護演練；今年資安院成立時，唐鳳說，將「協助各界建立更優質的防護體系」。

然而，今年1月中傳出健保署有官員盜賣民眾個資，其中包括總統府、立法院、國防部及國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等11個情治系統投保人員的個資全都外洩，老實說，這已經屬於重大國安危機。此外，民眾透過各個公司行號、工會或是農漁會投保的健保資料也大量流出。官員和民眾的個人隱私等於是全部洩光，案情極為嚴重。

而後華航、共享汽車業者iRent、大型租車業者格上租車及微風集團等企業，也陸續有數十萬筆用戶的個資外洩，資安危機愈來愈嚴峻。公私部門的資訊安全如在砧板上的魚肉任人宰割，顯然政府相關單位毫無防護能力，而唐鳳對此一句話都不敢說，彷彿路人甲一般。

蔡政府解決問題的辦法就是不斷編列預算、成立新的單位。唐鳳領軍的數位部、資安院對資安問題完全束手無策，而國發會還要成立獨立機構負責監管保護資安。國家的預算不是給蔡政府這樣亂花亂玩的。唐鳳出來面對！