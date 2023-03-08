近來缺蛋、缺藥的台灣，就連民眾用來應變新冠疫情的普拿疼，以及處方藥抗生素都面臨短缺。對此，監察院於7日發出聲明表示：藥物缺貨會導致患者生命危險，甚至有不少患者在已經付費並持有慢箋的情況下，仍無法順利取得藥物，嚴重影響民眾的用藥權益和身體健康。因此，監察委員林國明、蕭自佑申請自動調查，以釐清衛福部是否妥善落實藥品的通報機制。

遺憾且無稽，寶島台灣的缺蛋、缺藥，以及馬祖莒光駐軍的「食無肉」，竟會接連成為國際新聞的熱搜焦點。而在蔡政府與綠營側翼意圖掩蓋「奇缺」的真相，遭到更火大的民怒反彈後，兩位監委的自請調查行動，雖無法即時變出蛋、藥應急，但意圖揪出公務瀆職的源頭，猶然值得予以期待。

不過，就在蛋、藥付之闕如的此刻，卻又嘎然地自立法院議場傳出：美軍已計畫將原存放於日本、韓國的儲備彈藥，轉運至台灣設置為新的軍火庫。這種「藥、蛋沒有，彈藥偏來」的步步驚心，是不是讓缺蛋、缺藥的台灣雪上加霜？

過去，將台灣的有限面積，形容為彈丸之地。現在，彈丸之地的台灣，儼然間已成了美國的第一肉盾防線。想想「蛋、藥沒有，彈藥淹腳目」的台灣，實不由得教人憶起司馬中原講鬼的經典開場詞：「恐怖啊，恐怖！」

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