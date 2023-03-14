俄烏戰爭開打超過1年，一名烏克蘭女子Karima日前不顧父母反對，堅持來台，Karima表示，「我父母很反對我來，他們覺得台灣也很危險，但我的好姊妹說台灣現在很安全，所以決定來台出版我的書」。

Karima在《不要鬧工作室》的採訪表示，來自烏克蘭首都基輔，是烏克蘭與阿富汗混血，俄烏戰爭開打前3天，她還與台灣電視台連線，說應該沒事，所以回老家諾瓦卡荷夫卡，但隔天俄國人就來了，迫使Karima一家人展開逃亡。

Karima不顧父母反對，堅持來台出版她的書，讓好姊妹Tanya聽了感動。（翻攝自YouTube不要鬧工作室）

Karima表示，俄烏交戰時，全家躲在地下室，睡了一個月每天碰碰碰的砲擊聲不絕於耳，決定離開，坐巴士從赫爾松到克里米亞、俄羅斯的莫斯科，經愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，最後抵達波蘭，共4天3夜，吃住全在車上。到波蘭後，他們每兩天換旅館，住了3個月，之後快一年不能回家，她利用這段時間寫書，想把烏克蘭人的心情寫給全世界看。

Karima表示，以前交過台灣男朋友，來台過兩次，因此愛上台灣，之後一直想回來，卻遭父母反對，他們覺得台灣也很危險，不過好姊妹Tanya一直在台灣，說台灣現在很安全，所以決定來台出版她的書。