國民黨南投立委補選候選人林明溱之前被爆5年去大陸84次，民進黨今再揭發，林從2014年其擔任縣長任內到2020年1月疫情前，縣長及縣府人員5年公務出訪133次，足跡橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費數千萬元公帑，結果所有出國考察報告全不公開，都是亂碼。

民進黨新聞部主任張志豪及發言人黃彩玲召開記者會，痛批林明溱及其縣府團隊，扣掉疫情影響，5年就有公務出訪133次紀錄；張志豪指出，林明溱縣府不到5年出國133次，平均每個月出國2次。一個縣府一年竟有一半時間都在出國，恐怕林明溱導遊的能力比他執政能力還要好上許多。

他說，令人懷疑到底是「公務出訪」，還是「快樂出遊」？呼籲林明溱把「豪宅」、「特權」及「出國旅遊」爭議說清楚，不要用提告南投縣議員來轉移焦點。

張志豪說，林明溱縣府出國考察行程內容刻意隱匿，尤其訪中84次是否有政治目的，藉出國考察之名，行私人玩樂之實，大花人民納稅錢在環遊世界，應該對外說清楚，「同時要求林明溱縣府訪中84次報告完整公開，把記錄完整攤在陽光下。」

張志豪表示，根據縣府官網資料顯示，133則出國報告點開後都是亂碼，請問林明溱縣府敢出國為什麼不敢公布出國報告？請林明溱在今日記者會後就公佈所有出訪報告。

他說，林明溱動用巨額公帑環遊世界，卻總是用這些經驗貪圖私利，也難怪連他自己都察覺到南投的青年對其非常厭惡。

張志豪提醒，林明溱想要降低青年對他的仇恨值，不是藉著對提出問題的縣議員提告，而是應該好好反省一下自己「環遊世界」、「特權」、「豪宅」對南投青年造成的相對剝奪感，才能真正獲取年輕人的認同。