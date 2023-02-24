為激勵役政人員士氣，及嘉勉平日默默奉獻於役政工作的個人及相關單位，台北市政府23日在兵役局替代役中心大禮堂舉行「台北市慶祝第80屆兵役節頒獎典禮」，由副市長林奕華主持。現場除頒發各獎項外，更有多才多藝的內政部公益大使團及兵役局小平頭表演團帶來精采絕倫的表演，讓全場掌聲四起，讚揚不已。

內政部公益大使團及兵役局小平頭表演團帶來精采絕倫的表演。（台北市兵役局提供）

這場頒獎典禮，內政部役政署副署長李昊陞特別出席觀禮，共頒獎表揚28位績優役政幹部、5個績優役政基層單位、12位協助役政有功人員(單位)及5位模範徵屬，以表彰他們對推動役政工作的卓越貢獻；另致贈13位績優屆退替代役役男感謝狀，以感謝他們對為民服務工作的辛勞與付出。

林奕華說，台北市一直是役政業務的領航者，在全體役政人員的共同努力下，已經連續8年榮獲中央評鑑為全國第1名特優單位，推動的各項役政便民措施深獲市民一致好評，故藉此機會對役政同仁優異的服務績效表達肯定與嘉勉，並對協助與支持各項市政工作的相關單位表達最誠摯的謝意。

副市長林奕華在台北市第80屆兵役節頒獎典禮表揚屆退役男。（台北市兵役局提供）

林奕華同時也期盼所有役政同仁繼續努力、創造新猷，提供市民最優質、溫暖的役政服務。今年是第80屆兵役節，適逢兵役制度變革期間，所以台北市特別增加「模範徵屬」獎項，以表揚熱心鄰里公益或是協助役政有功的役男家屬。

「台北市慶祝第80屆兵役節頒獎典禮」23日登場，由副市長林奕華（左四）主持。（台北市兵役局提供）

兵役局副局長林春來補充解釋，模範徵屬遴選的標準為役男在營 (役)期間表現優良，徵屬也是熱心鄰里公益或是協助役政有功。這次獲選的有熱心公益的松山區羅蕙倩女士、協助推動役政有功的中山區里幹事鄭智仁先生、重視子女品德教育的萬華區鄧女士、長期在石牌國小擔任晨光媽媽的北投區邱女士及春風化雨的內湖區陳靜儀老師。

其中陳靜儀女士的兒子呂紹維分發至台北市內湖區公所服替代役，擔任到府提供服役期間致身心障礙人員生活協助。呂紹維表示，初次踏入全癱袍澤的家門，內心是忐忑不安的，但母親鼓勵他，有機會服務他人，是你的福氣，所有的付出都會轉化為微笑的動力，在母親身教言教的薰陶下，紹維發揮醫學專長，即早發現袍澤患有褥瘡，安排及陪同就醫、改善居家環境及協助患者清潔，及時減輕案主生理疼痛，服役表現深獲案主及服勤單位肯定，這些都是陳靜儀女士在背後默默支持。

林春來說，台北市政府藉由模範徵屬表揚彰顯服兵役不僅是義務，更是一種榮譽，希望讓役男有光榮感，家屬有尊榮感，提昇國人對國防的認同感，以建構全民國防的概念。