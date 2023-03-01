隨著疫情回溫，各大飯店搶攻客人回流，紛紛祭出超殺優惠。高雄麗尊酒店2樓「木櫃工廠創意鍋物」，推出「初春限定，尋寶之旅」超優惠限時活動，3月1日至3月31日，尋找姓名與「東、寶、豬」同音的幸運顧客，只要對中一字同音，即可享有平日4人同行1人火鍋免費吃到飽優惠。

業者指出，3月1日起至5月7日推出「春日漫山，黑豚品味」期間限定料理及優惠活動。特選屏東內埔、竹田一帶特有的台灣原生豬種-東寶豬，作為創意料理的發想主軸，保留東寶豬味美多汁的極致肉質，一口令人難忘的香氣。

高雄麗尊酒店2樓「木櫃工廠創意鍋物」，推出「初春限定，尋寶之旅」超優惠限時活動，3月1日至3月31日，尋找姓名與「東、寶、豬」同音的幸運顧客，只要對中一字同音，即可享有平日4人同行1人火鍋免費吃到飽優惠。（柯宗緯翻攝）

值得一提的是，推出充滿春季清爽氣息的限定湯底「酸菜大骨湯」，以烘烤過的黑胡椒與杜松子搭配德式酸菜、蒜末等食材拌炒至香氣撲鼻，湯底則加入滷製過的月亮軟骨和由大骨、鱔骨與雞骨熬製成的高湯，味道香醇在唇齒間留下溫潤的膠質與酸菜的馥郁芬香。

此外，3月1日起至5月7日加碼獻上「時序入春，好運加倍」活動，只要到木櫃工廠創意鍋物Facebook粉絲專頁及麗尊酒店IG官方帳號 （@theleeshotel）置頂貼文中完成指定步驟，每月將各抽出3位幸運名額，享有「鍋物免費吃到飽」優惠。