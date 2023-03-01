中共中央黨校3月1日舉行建校90周年慶祝大會暨2023年春季學期開學典禮。中共總書記習近平出席並發表講話強調，黨校是領導幹部錘煉黨性的大熔爐。各級黨校要把黨性教育作為教學的主要內容，把黨章和黨規黨紀學習教育作為黨性教育的重要內容，保持共產黨人的政治本色。

習近平指出，必須堅持正確辦學方向，始終堅持黨校姓黨，堅持黨性原則，自覺服從服務於黨的政治路線，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，堅持在黨愛黨、在黨言黨、在黨憂黨。

習近平稱，理論修養是領導幹部綜合素質的核心，理論上的成熟是政治上成熟的基礎，政治上的堅定源於理論上的清醒。對領導幹部來說，馬克思主義這個看家本領掌握得越牢靠，政治站位就越高，政治判斷力、政治領悟力、政治執行力就越強，觀察時勢、謀劃發展、防範化解風險就越主動。黨校要進一步加強馬克思主義理論教育培訓，重點抓好用馬克思主義中國化時代化最新成果統一思想。

習近平強調，黨校作為黨的思想理論戰線的重要方面軍，承擔著為黨獻策的重要職責。要做好理論研究、對策研究這個探索規律、經世致用的大學問，在黨的創新理論研究闡釋、推進理論創新、為黨和政府建言獻策等方面推出高品質成果。這也是黨校的獨特價值所在。

習近平指出，黨校是黨的意識形態工作的重要前沿陣地，必須掌握在忠於黨、忠於馬克思主義的人手裡。黨校要宣傳黨的主張，有針對性地批駁各種歪理邪說，當好黨的創新理論的積極宣講者、馬克思主義在意識形態領域指導地位的堅定維護者、用黨的意識形態引導社會思潮的可靠排頭兵。

習近平最後強調，堅持黨對黨校工作的全面領導，是黨辦黨校的根本經驗，也是推動黨校事業健康發展的根本保障。要堅持全黨辦黨校，各級黨委和政府、相關職能部門要以實際行動支持黨校事業發展。

中共中央有關部門負責人，中央黨校（國家行政學院）和中國浦東、井岡山、延安幹部學院領導班子成員及教職工代表、在校學員，中央黨校（國家行政學院）原校領導、離退休人員代表等參加會議。會議以電視電話會議形式召開，中國浦東、井岡山、延安幹部學院設分會場。