38歲女星柯佳嬿與坤達結婚多年卻甚少公開示愛，且一直未有子嗣，結婚5年來更傳出「堅持不孕」的消息。對此，柯佳嬿於今(1日)發聲澄清，而老公坤達也在社群平台上曬出一張圖力挺老婆，掀起熱議。

坤達、柯佳嬿夫妻感情生活十分低調，然而，結婚至今仍膝下無子，讓不少網友及媒體都相當關注此事。而過往女方曾在社群上發文，卻有網友留言：「快去凍卵啦，不然以後就沒機會了。」柯佳嬿對此則回應：「我知道啊，跟你沒關係吧，你幹嘛擔心別人的卵子」，因而傳出她「堅持不孕」的消息。

對此，柯佳嬿今日稍早於IG上更新一則限時動態，澄清自己從未說過「堅持不孕」，指出：「字面看起來就像是我篤定不懷孕生子，而我向來也只是回答『目前沒有計畫』，意思完全不同，實在不知這當中誤會從何而來」。

另外，柯佳嬿發出該則限時動態後不久，坤達也在IG上更新貼文，曬出一張背景全都是「哈」字的照片，並搞笑詢問：「請問有幾個哈？」而柯佳嬿也在底下逗趣回覆：「成果發表。」可愛的互動讓網友看了紛紛笑翻，留言：「高明的反擊兼曬恩愛」、「攝影師懂拍哦」、「這回應真的高EQ，太好笑了。」