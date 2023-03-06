楊子儀、黃姵嘉劇中雙向救贖。（華視提供）

米可白憶起出道之初的艱辛。（華視提供）

由金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、米可白、楊銘威等人主演的公視台語台、華視奇幻愛情台語劇《再見之後》，上週日迎來精采完結篇！這趟「再見之後」旅程，曾楚薇(黃姵嘉飾)、許智然(楊子儀飾)學習與「失去」和解，他們雙向救贖、彼此治癒，許智然更從中重新認識自己，他勇敢傾聽內心聲音，直球告白曾楚薇，卻遭曾楚薇一句：「我以為你不喜歡女生！」回應，讓許智然又氣又好笑，兩人浪漫氛圍撐不過3秒，立刻切回鬥嘴日常；楊子儀心存感激：「在看最後一集，聽到主題曲和薩克斯風旋律，眼淚就不受控了，謝謝觀眾一路支持，陪著許智然經歷遺憾、失去、珍惜、長大，最後抵達再見之後的奇幻終點。」相信許多觀眾都跟他一樣，是哭著看完最後一集。

最終回劇情曾楚薇鼓起勇氣去找杜凱威媽媽(應采靈飾)，解開多年心結，雖然晚了一年，但兩人把過去所有誤會、不諒解都說開，她們彼此道歉，帶著杜媽的祝福與認同，曾楚薇才終於覺得，自己能真正放下杜凱威了；談到人生中，曾有過和誰關係變質、多年後在某種機緣下解開心結？楊子儀表示：「曾經拍過一部戲，有位演我爸爸的前輩，他在片場直接怒斥我，甚至還跟製作人挑明說有我，他就不拍！事後才明白，原來前輩看我在片場一直跟女主角嬉鬧玩樂，誤解我不認真。」

他委屈表示，其實是受製作人指示，因為女主角有些緊張，製作人希望能多和她互動，炒熱氣氛，但當下楊子儀怕前輩認為他在找理由，選擇不多加解釋，直到前輩看了他演的《雨後驕陽》感受到他為戲劇的付出和努力，才反轉對他的印象，他笑說：「有次在記者會上遇到，他稱讚我演技越來越出色，還質問我當初為何沒拿出實力。」經解釋後，也因「誤會」重拾一段情誼，兩人現在不僅有好交情，也會分享彼此人生經驗，楊子儀表示，很多誤解當下未說開，不要太執著擔心，等時機到了自然會解開。

米可白出道首部作品為2012年華視播出的《粉愛粉愛你》，10年後的至今，剛好接演《再見之後》，機緣巧合，讓米可白又驚又喜，她始終心存感激，珍惜一路走來的演出機會，被問及想在觀眾心中，成為怎樣的藝人？她堅定的說：「希望像海綿一樣，不斷吸收身邊好演員的能量並學習，讓自己進步。希望大家一想到我，第一反應就是，米可白是一位『演員』。」

19歲就進演藝圈的她，也曾遭遇人生困境：「雖然我家是在鹿港開餅店，但以前觀光客不多，生意一般，還記得父母為了幫我籌學費，把冰櫃賣掉！那時我心想，成年後要獨立生活，不能造成父母的負擔。」後來她上台北工作，經濟壓力曾讓她喘不過氣：「剛進演藝圈收入不穩定，常吃泡麵果腹，或買關東煮時趁機多喝湯充飢，當時只想著要如何養活自己，絕對不能逃避讓家裡擔心。」米可白憑藉對家人的愛與對演藝熱情，支持著走到現在。