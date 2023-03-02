日本經濟新聞報導，有高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，同時國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。對此外交部今嚴正回應，政府立場整體一貫，不容錯假消息蔓延流竄，並要求駐日本代表處就該報未經詳細查證報導表示高度遺憾，並要求該報鄭重澄清。

對於日經報導，退輔會主委馮世寬上午赴立法院外交及國防委員會，報告國軍退除役官兵輔導委員會業務並備詢前接受媒體訪問時，二度強調「胡說八道」，甚至爆出口怒批，「放他Ｘ的屁」；國防部也發聲明駁斥，並籲請媒體報導前，善盡客觀查證之責任，避免誤導視聽、無益區域和平穩定。

對此，外交部也回應，對於日經引用不明消息來源，質疑國軍保家衛國忠誠度，我國國防部已發布新聞稿嚴正駁斥，外交部肯定且支持，並強調政府立場整體一貫，不容錯假消息蔓延流竄，誤導社會大眾。

至於「日經新聞」該項報導，外交部已要求駐日本代表處就該報未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報鄭重澄清。