上月發生在土耳其、敘利亞邊界的強震不僅釀成上萬人傷亡，更有許多建築物倒塌，造成生命財產的重大損失，因此也突顯出防災公園收容安置的重要性，新北市泰山區公所就在今（8）日舉辦防災公園收容安置演練，希望做到災前防範，災時緊急應變，盡力民眾正確的防災知識與技能。

今天的演練在泰山體育場舉行，模擬發生芮氏規模6.8強震時，因應救災搶險需要，啟動泰山體育場作為民眾收容避難地點，並設置綜合事務組、安置登記組、物資管理組、志工資源組、醫療照護組、安全維護組等6單位，使各單位人員熟悉各項災害收容安置標準流程，並強化提升防救災應變能力及技能。

除了提升救災、安置人員提升應變能力外，也讓參與的民眾能加深災防觀念與面對災害的應變能力，確實落實防災公園收容準備工作。

泰山區長鄭淑敏表示，藉由演練結合泰山區各公部門有效橫向聯繫發揮最大防災量能外，並結合各民間單位，透過整合性的演練，讓各單位能嫻熟災害避難流程，落實防災公園收容準備工作。

鄭淑敏強調，防災工作不分你我，惟有大家隨時做好防災準備，生命安全才能有保障，尤其防災演練有賴每個人共同參與，展現鄰里居民的力量，致力使本區成為更安全的居住環境。