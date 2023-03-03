工業電腦廠樺漢（6414）強化IPC 3.0業務發展，企業數位轉型效益顯現，市場預期，公司利基型產品、軟體＋訂閱式服務營收占比可望同步成長，在產品組合優化，以及匈牙利新廠貢獻提升之下，今年營收、毛利將進一步向上。

樺漢近年聚焦多元多角經營，在訂單展望無虞情況下，2023年系統整合、品牌通路及工控設計三大業務可望同步成長。樺漢董事長朱復銓指出，展望今年，雖然仍有地緣政治、升息通膨、產業趨勢轉變等外部挑戰，但對公司來說，反而創造「能源永續」、「數位轉型」等商機，包括智能工廠、智慧城市等專案皆有所斬獲。

據了解，樺漢除了在台灣已有實際導入智慧樓宇專案，結合電力、照明、空調等14套系統，將能源透過可視化圖表呈現，達到節能效果。同時，此套系統也有機會進一步發展至海外市場，日本、新加坡、越南等客戶正接洽當中，以工業電腦＋工業物聯網＋訂閱式服務（XaaS）模式開拓ESG淨零碳排商機。

樺漢去年整體營收達1,204.49億元，年增24.74％，其中，系統整合占比約5％，利基產品占比約35％，軟體＋訂閱式服務約7％。由於公司經營策略轉向強化毛利表現，在三大事業體同步成長之下，預估今年利基型產品占比有機會達到4成，軟體＋訂閱式服務則往1成邁進，受惠產品組合改善，以及經濟規模擴大，全年營收、毛利皆將優於去年表現。

在匈牙利廠部分，樺漢成功拿下全球博弈兩大客戶，預計拉霸機今年出貨放量，規模預料超過百億元，為個體業績貢獻最大推手。值得一提的是，由於該工廠為IPC歐洲當地最大製造中心，隨著疫後復甦及客戶回補庫存，例如ATM、自助結帳換機需求，以及汽車、航太、軍工等毛利率超過5成以上的利基型產品都將在地生產。

此外，樺漢旗下超恩在AI機器視覺相關應用陸續取得歐美客戶採用，應用範圍廣泛，以自有品牌打入自駕車、智慧農業等領域，加上轉單效應顯現，訂單能見度高。

法人預估，扣除停業部門及一次性處分認列成長，樺漢今年首季及全年營收皆維持雙位數成長表現，尤其在個體營收及每股盈餘成長可望繳出高雙位數增幅的成績單，力求達成2021～2025營收成長5成，EPS翻倍目標。