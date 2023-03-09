該承諾書提交後，公司承諾制定符合SBTi標準的短期科學減排目標，以確保將全球氣溫升幅控制在比工業化前水準高1.5°C之內，避免超出閾值而加劇氣候變化的影響。

安森美永續發展、環境社會治理（ESG）資深總監暨部門負責人Kim Luu說，對於符合科學的碳減排目標，SBTi是黃金標準。憑藉這一倡議及其專業知識，我們能夠確保安森美繼續實現目標，為全球減排工作提供支持。到2024年12月，安森美將公佈符合SBTi且經其驗證的短期目標，進一步提高透明度。

科學碳目標（SBT）為公司提供明確的溫室氣體（GHG）減排路徑，注重當前業務流程的深度去碳化，並解除業務和收入增長與未來排放量增加之間的關聯。SBT需要嚴格的審批程式，以確保制定的目標符合已有的減排路徑，因而能夠增加公司氣候目標的可信度和有效性。

此外，SBT可靈活調整以應對氣候相關法規，從而提升投資者對公司的信心。SBT打造競爭優勢，幫助提高公司的總營收，還可為已制定供應鏈減排目標的客戶提供附加價值。此外，SBT可提高資源彈性以滿足未來需求，實現淨利潤增長。

到2024年12月，安森美將公布符合SBTi且經其驗證的短期目標。其年度永續發展報告將介紹安森美的目標和未來幾年實現目標的進展情況。