桃園機場今（4）日下午3時左右南跑道附近出現無人機活動，機場公司獲報後立即暫停班機起降，暫時關場23分鐘，並派人前往現場了解狀況，目前班機已恢復正常起降，共有14架次航班與1737名旅客受到影響，桃園機場公司指出，若查證屬實，可開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

機場公司指出，今日下午3時42分收到航警局通報，南跑道05R端附近出現無人機活動，當下隨即通知塔臺，並暫停所有航機起降作業，待確認無人機已不再活動後，下午4時05分班機恢復起降。該事故造成機場暫停起降23分鐘，桃園機場公司統計，受影響航班14架次，旅客依航班運量預報表計1737人。

機場公司表示，將依法移送民航局並建議重罰，若查證屬實，將可開罰30萬元以上150萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。另外，若有民眾發現桃園機場附近有人施放無人機，請撥打（03）273-2043通報。