LEG不動產在早盤大跌10.6%，因為該公司在公布全年業績之後，暫停了股息發放。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.67點或0.30%，為459.32點。房地產股跌1.7%。
歐股在周三收在小漲，此一升勢可能受到聯準會主席鮑爾談話的影響，他表示，聯準會本月升息的規模尚未決定。
但是美國較預期強勁的就業數據，仍支持了聯準會升息的觀點。
美元來到近3個月新高之後，銅價下跌，歐洲礦業股也跌2.0%。
歐洲股市周四開盤走低；德國房地產公司LEG不動產宣布暫停派息之後，股價跌幅為歐股之最；此外投資人也在擔憂，利率將在更長的時間維持在高位。
LEG不動產在早盤大跌10.6%，因為該公司在公布全年業績之後，暫停了股息發放。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.67點或0.30%，為459.32點。房地產股跌1.7%。
歐股在周三收在小漲，此一升勢可能受到聯準會主席鮑爾談話的影響，他表示，聯準會本月升息的規模尚未決定。
但是美國較預期強勁的就業數據，仍支持了聯準會升息的觀點。
美元來到近3個月新高之後，銅價下跌，歐洲礦業股也跌2.0%。
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