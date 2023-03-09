LEG不動產在早盤大跌10.6%，因為該公司在公布全年業績之後，暫停了股息發放。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.67點或0.30%，為459.32點。房地產股跌1.7%。

歐股在周三收在小漲，此一升勢可能受到聯準會主席鮑爾談話的影響，他表示，聯準會本月升息的規模尚未決定。

但是美國較預期強勁的就業數據，仍支持了聯準會升息的觀點。

美元來到近3個月新高之後，銅價下跌，歐洲礦業股也跌2.0%。