路透社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在柏林附近進行為期兩天的會議，會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和德國內閣，她說美國的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act，IRA）將為美國製造的清潔科技帶來巨大的稅收減免。

她在柏林附近的梅塞堡（Meseberg）告訴記者：「我們已經討論了我們的答覆：與美國就解釋法律、我們自己的投資以及更快的程序進行談判。」

她說，歐洲電動車製造商已獲得美國的減稅優惠，但歐盟需要確保它們在電池和電池組件領域也能受益，這需要與美國進行更多談判。

她說，兩週內的歐洲立法行動將提議釋出迄今為止尚未用於國內綠色轉型的歐洲援助和資金。

在此同時，歐盟執委會提交關於競爭力的報告，將有助於降低歐盟內部市場內部的門檻，並解決范德賴恩稱之為「成長阻礙」的專業勞動力短缺問題，。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120306