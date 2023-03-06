國民黨立委曾銘宗今天詢問，今年或明年，政府公務員是否會調薪，政府的調薪過去會帶動民間企業跟著調薪。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮說，尋求最大共識，而且，盡量幫公務人員，「我們會盡量朝這方向努力」。

立法院司法法制委員會今天邀請人事總處等單位報告並備詢。

曾銘宗詢問，今年或明年，政府公務員是否會調薪。蘇俊榮表示，最近也聽到一些民眾的聲音，期待由政府帶動調薪，人事總處會邀地方政府、銓敘部等相關單位一起討論。

蘇俊榮並說，今年的作業期程會提早，因為在凝聚共識的過程中，大家會有不一樣的意見，盡量把意見凝聚出來，提出二、三個方案讓政院盡快決定，不要拖太久，至於最後如何，要看政策決定。

曾銘宗說，政府的調薪，過去會帶動民間企業跟著調薪，現在企業低薪的情況嚴重；他追問「到底調薪機率高不高？」

蘇俊榮說，人事總處的立場，是要尋求最大共識，而且，盡量幫公務人員，誠如立委所言，公務機關若調，對民間有帶頭作用，「我們會盡量朝這方向努力」。