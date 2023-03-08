一名網友表示，聽公司人資說只要看到個人經歷做過好幾年公務員，一律不錄用，認為這類人抗壓性較低、能力差，轉職到私人企業較困難，讓他感慨當公務員人生就無法回頭了，但這番言論遭網友砲轟，直指他的認知很狹隘、是一種偏見，「公務員的抗壓性很強的」。

原PO今（8）日凌晨於PTT八卦版指出，跟公司人資閒聊，對方說各家公司看履歷，只要是做過好幾年公務員，基本上都不錄取，認為這類人的能力和抗壓性一定比較差，加上考上公務員的人根本不可能只待1至2年就跳槽，大多做了好多年，才發現薪資待遇不斷被同齡超車、福利被砍，才想到私人企業投履歷，結果一直碰壁，導致大好前程沒了。

原PO表示，很多長輩把公務員這個職業吹捧得很高，在他眼裡就是把一群年輕人騙進坑裡，因為當他們想轉換跑道時，年紀都已進入中年，哪個公司會願意收轉職的公務員？他感嘆「沒人發現當公務員人生就無法回頭了嗎？」

貼文曝光，遭網友砲轟，「看來你對公務員的認知很狹隘，我身邊做久離職的公務員，都是被民間高薪挖走」、「公務員認真的人很多，也是一份職業，大家多互相尊重，台灣明天會更好」、「這才是偏見吧！私人企業廢物也很多好嗎」、「公務員抗壓能力根本超頂，尤其是前線的公務員，一推刁民辦事拖時間」、「公務員每天面對智障刁民，抗壓性強得很吧」、「公務員熟知法規流程跟眉角，根本高薪被挖角」。