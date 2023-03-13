為了不浪費食物，全聯經常將即期品打折出售，有民眾發現全聯同樣是200克的白蝦仁，一盒是98元，另一盒即期品定價是108元，後者訂價比前者高出10元，但因為是即期品打8折，所以打下來才86元，遭民眾質疑蝦仁拉高價格再打折，引發熱議。對此，有一名全聯員工跳出來解釋，生鮮或乾貨有檔期特賣，所以價錢不一樣。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，發現全聯的白蝦仁200克一盒98元，另一盒即期品原價108元，8折後86元，一樣200克，原價卻不一樣，「200克的白蝦仁所謂的打折，原來是拉高價格才打折。」

原PO質疑白蝦仁所謂的打折，原來是拉高價格才打折。(翻攝自我愛全聯-好物老實説)

文PO出後，其他網友們卻打臉原PO「生鮮進貨日期不同當然價格就不一樣，有點常識好嗎」、「明明一盒3/11，3/12，日單價不一樣啊」、「你去魚市買魚價格也是每天不同啊」、「食材價格每天都會浮動，每天的進價不同售價當然有差異」、「想帶風向結果被風吹滿臉」。

還釣出一名自稱全聯員工的網友出來解釋，全聯的生鮮或乾貨，都有檔期特賣， 98元白蝦仁是特賣價格，特價期間是3/9-3/16，108元打折扣商品，是在3/9以前進貨的，「這跟拉高價格打折扣真的沒有任何關係」。