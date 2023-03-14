嘉義縣某公所蔡姓男職員，遭控不顧女同事反抗，要求「你冷靜、讓我下車」等語，在違反女同事意願下，在車內強吻、撫摸女同事胸部，得知女同事提告後，蔡男還試圖哄騙她簽立撤回告訴狀，嘉義地檢署檢察官認為他犯後態度不佳，無悔改之意，還打算大事化小，今依涉嫌違反強制猥褻罪提起公訴，並建請從重量刑。

嘉義地檢署起訴書指出，40歲蔡男在某公所擔任職員，執掌民政相關職務，去年9月22日傍晚駕車至公所不同單位女同事A女住處樓下，以感謝女同事曾幫忙為由邀約對方一起用餐。

用餐結束，蔡男駕車送A女返家途中，將車輛停在太保市祥和二路一處路邊停車格，牽住A女左手後，並拆掉對方口罩、強吻A女並將舌頭伸入A女嘴巴，再強行以左手揉捏對方胸部，A女試圖推開蔡男，要求蔡男冷靜，「讓我下車」等話，但蔡男仍重複強吻、撫摸被害人胸部得逞。

案發後，受害A女向女性友人哭訴遭蔡男猥褻，過程違反她的意願且內心恐懼，並向警方報案，而蔡男到案聲稱雙方正在交往，當天確實有親吻、撫摸對方胸部事實，但並未違反對意願。

檢察官透過雙方LINE對話紀錄比對，認為A女對蔡男積極示好言詞不置可否，也未正面回應，證明雙方並無交往的事實，且女同事詢問案發相關事實，蔡男均避而不答，另根據A女提供的錄音檔，也證明蔡男作賊心虛，試圖騙被害人簽撤回告訴狀。

起訴書指出，蔡男身為公務員，知法犯法，所為已涉犯強制猥褻罪，且犯後飾詞狡辯，態度不佳，顯無悔改之意，依法提起公訴。

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