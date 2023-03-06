新北教育月系列活動本月11日開跑至4月6日，今年以「在新北讀尚whole」為主題，展現新北市教育成果及未來願景，行銷學校亮點，吸引新北學子在地就學。另於市府周遭打造教育廊帶，呈現新北市高中職暨國中課程特色及未來願景，為今年全國首場規模最大的課程博覽會。

新北市教育局今舉辦「112年新北教育月」在新北讀尚whole啟動儀式記者會，教育局張明文局長偕同銘傳大學教務長遲文麗、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長劉培希（Patrick Hafenstein）、高中優秀畢業生代表李家凱同學以及9位主協辦學校校長共同參與，攜手為活動拉開序幕。

教育局指出，第1場「新北教育成果大公開」本月11日開跑，邀聘臺大教授主講「一場現在與未來的對話之旅」，由大學選才觀點提供高中端升學準備的方向。高中課程發展中心種子教師及國中輔導團則以線上方式進行14個教案實例分享，另由6所高中實體展示創新教育加速器計畫跨域課程成果。下午則邀請首屆高中新課綱優秀畢業學長姐，透過與大學教授對話，以大學端及大一新鮮人的角度公開升學秘訣。

本月18日則舉辦「學習歷程檔案好塞雷」活動，由台大教授率領的團隊親自指導學生精修學習歷程檔案，今年擴大規模於新北高中、海山高中及永平高中辦理，讓新北學子能就近在現場依教授回饋直接產出最能表現自己特色的學習歷程檔案。

另外，本月23日起至4月6日，於市府1樓至板橋車站打造教育廊帶，動靜態展現國高中職國際雙語、數位科技、產學跨域等豐富教育成果；本月26日於市民廣場還舉辦國際教育博覽會，呈現100門以上的各校特色課程，協助國中學生探索自己的興趣。