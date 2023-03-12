今年24歲的賴紀蒝其實國小、國中都是資優班，卻因為母親家暴兩度自五專休學，19歲當起北漂族四處打工。為了尋求更好工作環境，她決定重考高中，最終於在23歲考上北一女中。賴紀蒝認為，她的經歷有如「吸引力法則」，只要在心中不斷地覆述目標並付諸行動，即使比別人慢了些，一樣能抵達終點，相信未來以同樣步調前進，必能當上醫師，回饋社會。

賴紀蒝長期遭受母親言語及肢體暴力，17歲經歷最嚴重一次衝突。她記得某個打工日，媽媽闖進店裡喊著要把自己從樓上推下去，幸好店長幫忙才成功脫險，卻因此被社會局緊急安置近3個月，期間不斷往返於法院及安置處，終於取得保護令並入住寄養家庭。

一連串重大變故，賴紀蒝開始被精神疾病糾纏，但在寄養家庭，她的狀態逐漸回穩，曾一度返回五專上課。然而，母親一次次到學校找碴，亦出言辱罵、動手推人，都讓賴紀蒝深感不安，只好申請休學。

學業兩度中斷，賴紀蒝一心想逃離原生家庭，便決定來台北當起打工族，接連從業甜點店、旅行社、客服及家教，當中最感謝甜點店長。她分享，即使離職後，店長關心仍不間斷，更帶著自己就醫。店長曾說「不用擔心錢的問題，只要妳能好好看醫生就夠了」，相當暖心。

最不適應的則是客服業，賴紀蒝說，這份工作不要求學歷，身邊同事素質參差不齊，福利亦不比過去工作好，深感繼續工作有如原地踏步，21歲便決定重拾學業，考上好高中及大學，讓學歷更加漂亮，以尋求穩定工作。

考量各種條件，賴紀蒝以中山女高為目標備考，但自認沒什麼讀書技巧，僅能抓工作空檔唸書與寫題目，勤能補拙。譬如，客服工作通常在凌晨2時至4時較為空閒，會先睡1小時再讀書，早上8時下班後前往圖書館接續複習2至3小時。

儘管如此，看著同齡人陸續出國留學、攻讀研究所，賴紀蒝不時感到迷惘，尤其下班後驅車前往圖書館路途上，最容易困惑「重考真的值得嗎？」深夜時，則被種種不開心回憶困擾，像是遭人嘲笑「學歷才這樣，竟能接家教？」或想起國中班級導師只關心成績好的學生，從未關注過自己。

每逢低潮，賴紀蒝會閱讀外國詩作《每個人都活在自己的時區》，或在社群軟體查看同學近況，告訴自己也能像別人一樣順利升學。尤其詩作讓她理解每個人步調都不一樣，只要一步一腳印，總會等到太陽升起的時刻。

「不想被人看不起，也是支撐我走下去的力量。」賴紀蒝會分析獲得好學歷的優點，像是可以讓媽媽後悔未曾善待自己、令嘲諷她的人刮目相看。更重要的是，她能向別人證明，即使生病也能完成一般人難以達到的目標。

經歷2年備考，賴紀蒝23歲時考上北一女中，騎摩托車上、下學是她的日常，可惜課業不太如意，例如以前擅長的英文現在只能勉強及格，化學則是因為病況拿到不及格。她坦言，身邊同學功課好又會玩，當然有壓力，但會試著在能力所及範圍內做好每一件事，避免受到別人影響。

有感於身邊人陪伴與支持，賴紀蒝決定成為諮商心理師，幫助更多病友，目前正著手提高理科成績，盼考上國立大學心理系。她說，雖然自己的腳步比別人慢，但過去經歷證明，只要維持步調繼續努力，總有一天必能達成目標。