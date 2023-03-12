2023年「紙風車台灣卡車藝術工程」開跑，圖為今年演出者之一、法國明日馬戲節得獎者蔡宏毅。（紙風車文教基金會提供）

2023年「紙風車台灣卡車藝術工程」開跑，今年演出陣容包括法國明日馬戲節得獎者蔡宏毅、全國火舞比賽冠軍郭彥甫所帶領的「即將成真火舞團」，以及首次加入的「雷昇傳藝劇團」，推出結合火舞、特技、鼓陣等不同型態的演出，11日於台北市信義國小熱鬧開演。

昨晚演出的《珍火馬戲團》，故事描述挾帶著世間一切罪惡，而化為人形降臨人間的「邪神」，奪去了數億人的生命，疫情嚴重使「珍火馬戲團」無法繼續營運，某天，一位小女孩「微微」如天降流星，決定加入馬戲團接受訓練與幫助，重新為世界帶來希望之火。除了精湛的火舞帶動劇情主軸，舞台的開台秀將搭配雷昇的鼓藝與醒獅，劇情中穿插嗩吶與舞龍的表演，為這齣作品增添更豐富的元素。

2014年起由財團法人RC文化藝術基金會與紙風車文教基金會，共同發起的「紙風車台灣卡車鄉村藝術工程」，透過物流車改裝的舞台，帶著許多表演團體，深入到更多的城鎮表演。這9個年頭，演出了243場，累積超過37萬觀賞人次。期間，做了兩次的車身改版彩繪，更在2021年將卡車整體升級到17噸，舞台尺寸也同步擴大，車身也與國際知名塗鴉藝術家BOUNCE合作重新繪製。

2023年將從台北啟動，邀請「台灣特技團」、「九天民俗技藝團」、「即將成真火舞團」及首度加入藝術卡車的「雷昇傳藝劇團」，巡迴臺北、宜蘭、新竹、雲林、彰化、南投、嘉義、臺南、高雄、屏東等縣市演出，此次10縣市巡迴演出是由李泰宗先生、黃子成先生、財團法人RC文化藝術基金會、財團法人台北市雙清文教基金會、超捷物流集團、華陽創投集團、新創101所贊助，希望這台藝術卡車，讓更多國內優秀的表演團體有機會展演給更多人觀賞，同時也能讓觀眾欣賞更豐富多元的藝術節目。

台北演出後，下一站藝術卡車將出發宜蘭羅東文化工廠，陸續演出消息也將持續在官網公布。