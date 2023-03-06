台中第二條捷運藍線綜合規劃在2月20日通過交通部 的審查，市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查，進入行政院審查階段。而中捷藍線位在台中市府站周邊聯合開發，目前傳出出入口將直通「金錢豹」酒店。對此，台中市政府公共運輸處出面回應了。

根據《民視》報導，台中市公共運輸處主任秘書黃國書表示，出入口位置是在文心路跟台灣大道交叉口，隔壁的金錢豹並不在出入口的範圍。至於中油加油站和汽車業者，黃國書說，市府會展現最大誠意跟地主溝通，邀請地主參與土地開發。

台中第二條捷運藍線綜合規劃在2月20日通過交通部 的審查，市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查，進入行政院審查階段。

目前規全長24.8公里，並設置20座車站及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。沿著台中交通最繁忙的臺灣大道串聯山海屯區，西起臺中港，沿臺灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、臺中火車站，東至臺糖生態園區，與捷運綠線交會形成十字路網。

網友則在臉書留言表示，「誰要搭捷運去金錢豹啊，去金錢豹的人也沒在搭捷運吧？站點設置的地方就很詭異啊！」

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