白宮發言人拒絕透露拜登政府是否會支持參議院的立法。一名知情人士透露,拜登政府有對這些參議員的立法草案提供意見。

基於用戶數據最終可能落入中國政府手中,導致西方國家的安全利益受損等疑慮,TikTok受到炮火攻擊越來越猛烈。TikTok執行長周受資將於3月23日現身美國國會。

美國國會提出了一連串法案,旨在提供拜登政府封殺TikTok的工具,民主黨參議員華納(Mark Warner)和共和黨參議員圖恩(John Thune)等人預計將在周二公布最新的舉措。

TikTok母公司為中國字節跳動(ByteDance),在美國擁有超過1億名用戶。

參議員華納辦公室表示,這項法案名為《限制危及資通訊技術安全威脅法案》(Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology, RESTRICT),它將全面解決TikTok等出自於敵對國家的技術所構成的威脅。

此前華納表示他對於美國人在TikTok看到的內容類型感到擔憂,「TikTok正在取得美國人的數據,但更讓我擔心的是,TikTok可能成為一種宣傳工具」。

美國眾議院外交事務委員會上周三表決通過將推進一項法案,授權拜登總統禁止在全美使用TikTok。但儘管美國國會動作頻頻,要真的封殺TikTok仍有很長的路要走,尤其是某些民主黨人已經表態反對美國全面禁止TikTok。

美國政界禁抖音的殺聲隆隆,其對手之一、美國社群平台Snapchat母公司Snap周一股價大漲9.48%,收在11.66美元,盤中一度漲近13%,創下去年11月以來最大漲幅。