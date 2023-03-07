對投資人投票意向具有重大影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）出具關鍵報告書，公開支持由泰山企業公司派提名的9位董事候選人，包括6位董事（詹景超、陳諾樺、詹皓鈞、王添盛、詹凱閔、詹謹鴻）；及3位獨立董事（顧啟東、黃慧萍、范國華）。

據泰山公司派所述，ISS表示，泰山所提名的3位獨立董事候選人具備法律、會計及在上市公司任職的經驗，ISS相信這3位獨立董事將有助於泰山現任的管理團隊加強實踐公司治理。

泰山公司表示，由龍邦及前泰山副董詹晋嘉所分別提名的9位及4位董事候選人，ISS認為試圖與龍邦及詹晋嘉取得聯繫，但龍邦及詹晋嘉皆沒有提供提名各董事候選人的理由，不僅未能闡述其董事候選人之適任性，也無法證明泰山董事會的控制權需進行轉移。因此，ISS反對所有市場派所提名的董事候選人。

另外，針對陳敏薰及杜英達召開此次股東臨時會暨全面改選董事一案，泰山表示，ISS在報告中顯示，陳敏薰的行爲明顯存在自相矛盾的情況，再加上杜英達與龍邦之間的關係，這些問題使ISS對於他們的可信度產生質疑。

泰山表示，「面對此次超額競選的情況下，我們積極與國際投票顧問機構進行溝通，提供具體的數字與證據。」針對泰山出售全家股票，泰山管理層強調，泰山以優於台灣流通業的本益比估值處分全家股票，更是與全台最大的連鎖便利商店 – 統一超的估值相當，而處分股票所得將運用於支持泰山本業成長所需的資本支出。