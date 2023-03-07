真的太感動！一名外送員表示，日前接到某家車輪餅的外送訂單，抵達店家取餐時，發現有不少排隊等候的顧客，他也因此萌生棄單念頭，沒想到，正當準備離去時，老闆突然塞給他一顆車輪餅，還說：「外送很辛苦」，讓這名外送員瞬間覺得內心暖暖的，並立即決定要給予回報，就算跑這單外送會虧錢，也在所不惜。

原PO在臉書粉專《外送員的奇聞怪事》發文表示，日前去某家車輪餅取餐時，現場已有不少等待的顧客，老闆有禮貌地說：「要等一會兒，不好意思」，正當原PO還在思考要不要棄單時，老闆突然塞了一個熱呼呼的車輪餅到他手中，直說：「外送很辛苦，拿去吃！」且完全不給原PO拒絕的機會。

「可惡！老是被店家餵食，都是你們害我瘦不下來。」原PO瞬間一股暖意湧上心頭，趕緊跑到隔壁手搖飲店買了2杯熱的珍珠奶茶，希望能讓寒冬中擺攤的老闆夫妻暖暖身體，而接到飲料的老闆也頓時手足無措，一下說要付奶茶錢，一下又說要再多送他幾個車輪餅，但原PO婉拒後隨即離去，暗自心想：「哼！我才不允許只有你們溫暖別人，也要讓你們嚐嚐被感動的滋味」。

原PO透露，買飲料包含手提袋共花費111元，雖然跑這單外送虧錢，但他甘之如飴。貼文一出，讓不少外送員和網友深受感動，留言直說：「有時候店家都比客人還溫暖、還更有人情味」、「這老闆一直對外送員都很客氣」、「就是偶爾能遇到的溫暖，讓我們能繼續面對那些奧客」、「好喜歡霸道的人，沒關係，冬天都會胖的」、「我也被阿姨塞過礦泉水+紅茶一瓶」、「這就是台灣人的人情味 ，好樣的」。