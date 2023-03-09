每間餐飲店都有店規，台中一名網友表示，在一間小吃店看到黃色告示牌寫，若是阿嬤站櫃檯，請勿拿1元結帳，否則會被碎念，貼文引發逾9千名網友討論，不少人認為要多體諒長輩，不要刻意找麻煩，但也有苦主說，曾經拿5個1元結帳就被唸爆。

原PO昨（8）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，一間小吃店內的一紙黃色告示牌，上頭寫著「若結帳收錢櫃台是年長阿嬤時，請勿拿1元結帳，因為她會碎碎念停不了，不便之處敬請見諒。」

原PO將店家的告示牌拍下，上傳到網路。（圖／網友授權提供）

原PO非常不解，質疑若結帳金額為101元，是不是就不能拿1元？貼文吸引逾9千名網友關注，「想看阿嬤脫口秀只要1元」、「客人付完錢就走了，其他店員會被轟炸死」、「你可以不體諒，但不要故意為難」、「寫這樣，會有人更故意」、「那這樣就不要有尾數，通通整數賣不就好了？」、「就互相尊重吧！老人家可能眼睛不好，手也慢慢退化」、「應該說不要拿超多1元，我上班也不太喜歡遇到這種的」、「所以用行動支付就解決了」。

有民眾在店家的Google評論留下負評。（圖／翻攝自Google評論）

實際到店家的Google評論，可見一名消費者給1顆星評論抱怨，拿5個1元給櫃檯阿嬤，慘遭阿嬤碎念，「我真的不知道櫃台阿嬤不願意收5個1元，還是連40元都無法找我，問了也不回繼續碎念，我真的不知道要怎樣欸！又不是給很多1元，我給的5個1元就不是錢？」