一名騎士行經新北市八里區龍米路上，沒想到遇到1名小女孩衝到車道上要搭公車，2人差點撞在一起。（翻攝自臉書社團八里/網友J先生授權提供）

這樣已經常態每當塞車就會上演？有名男子騎著機車行經新北市八里區龍米路上，在接近公車停靠站時，突然，有名小女孩衝了出來，害他急煞機車向左傾倒，所幸2人未發生意外事故，後來才知道，原來在內車道有輛公車開啟車門，要讓在停靠站上的一家人上車，他也表示，最後一家人也搭上公車離開，不禁抱怨公車司機「希望要載客是停靠站牌，而不是貪圖方便。讓客人置於危險當中」。

一名男子在臉書社團「八里」發文，他表示中午12時許在新北市八里區龍米路上，由於該路段正處於交通繁忙時間，路上有多輛汽車在待紅燈，而有1輛公車也被塞在車陣中，無法靠近路旁的公車停靠站，沒想到，該公車竟然直接在內側車道開門，疑似要站在停靠站的乘客穿越馬路搭車。

男子剛好也騎著機車行駛在該路段上，突然看見有位媽媽要帶著小朋友穿越車道搭公車，此時有1名小女孩用飛快地步伐往公車衝去，他見狀趕緊急煞車停住，他表示當時車速並不快，而且也煞住，也未擦撞到開女孩，但是卻害自己的機車向左傾倒，最後也看著這家人穿越車道搭上公車。

對於這樣的危險行為，男子抱怨，「這樣的事情若是發生在其他騎更快的人身上，豈不是發生一件憾事嗎？也希望這位家長不要讓他的小孩再一次上演這樣的事情，因為也禁不起再一次發生」，他也痛批公車司機「希望要載客是停靠站牌，而不是貪圖方便。讓客人置於危險當中」。

影片一出，網友紛紛留言表示「公車沒靠站本來就不能載客跟放客下車」、「還好你速度有慢，公車應該也是因為被過度塞車而選擇走內線，只是行人只管衝，也不看，很不OK」、「車都要上關渡橋了怎麼還不靠外線？出事要檢討乘客不長眼還是司機再快車道開門讓乘客上車？」、「這到底什麼公車司機？」、「八里公車，這樣已經常態每當塞車就會上演」、「記得去拜拜收驚，這真的嚇爆」。