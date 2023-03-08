由台東縣政府推出的TTPush APP榮獲2023年智慧城市創新應用獎肯定。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣政府推出的TTPush APP，會員數高達11萬5000餘人，已超過台東縣總人口21萬2511人的一半，為滿足更多元需求，自去年起推出智慧廢電池回收、跨縣市金幣交換、跨縣市繳停車費等，一舉榮獲2023年智慧城市創新應用獎的殊榮，台東縣政府將於3月28日在台北南港展覽館2館展出近年來智慧化應用的成果。

TTPush APP上線後深受民眾喜愛，台東縣政府已連續3年榮獲年智慧城市創新應用獎的肯定，顯示智慧化城市的應用已實際落實在台東日常的生活當中。

台東縣政府國際發展及計畫處長曹劍秋說明，今年獲獎的TTPush將結合地政處的3D高精度影像應用為主題，在於3月28至31日在台北南港展覽館展出，希望可以吸引更多的縣市與台東縣合作。他強調， TTPush的進步並不會因為獲獎而停止，在今年年中左右，將再推出再讓大家眼睛為之一亮的服務。

台東縣長饒慶鈴表示，這次得獎的TTPush利用精準推播，協助了縣民中心推動「24小時智能櫃取件」創新服務，讓鄉親不必為了急著趕在縣民中心下班前來取件，未來持續發展更智能、更優質的便民服務。