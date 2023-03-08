維田(6570)公告2022全年營運成果，受惠歐美各產業對工業電腦需求持續熱絡，加上美國大型專案出貨強勁，缺料影響淡化，稼動率維持高檔，帶動全年合併營收為新台幣11.4億元，營業利益1.9億元，稅後淨利1.7億元，分別年增30.06%、54.92%與59.23%，每股稅後盈餘達(EPS)5.35元，營收、獲利再創歷史新高。

維田進一步表示，由於營運規模擴大，出貨放量，加上美元匯率走升、產品售價調漲等因素帶動，使毛利率、營業利益率及稅後純益率分別達37.38%、16.54%及15.10%，相較2021年繳出「三率三升」佳績。

維田董事會今日通過111(2022年)年度盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，公司預計每股將配發現金股利4元，配發金額為歷年新高，配發率74.76%，以周三收盤價61.2元計算，現金殖利率為6.54%。

公司亦同步公告2月營收，由於工業電腦需求較不受單一產業景氣循環影響，歐美客戶出貨持穩，帶動2月營收達0.8億元，年增27.84%、月增6.34%，累計前2月營收達1.5億元，年減1.62%，公司預期今年缺料影響將淡化，加上工業自動化、軌道車載、基礎建設等專案客戶需求仍高，預期今年營運表現將持續走高。

維田指出，近年各國大力推動新能源政策，使得電動車充電樁、腳踏車租借站、加油站、能源資訊監控等戶外應用高階產品詢問度及需求甚高，目前公司更已取得歐洲加油站及充電樁等訂單，最快今年第二季起即可開始貢獻營收。此外，維田今年也將持續搶攻公路、軌道IoT監控市場，幫助客戶提高效率和提高安全性，今年也將陸續推出相關新品，將進一步滿足客戶的需求，提高維田的市場占有率。