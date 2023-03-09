Chat GPT等AI科技浪潮，且車聯網、物聯網、元宇宙、智慧城市、智慧電網/充電樁與儲能系統等基礎建設引爆高速傳輸及巨量資料運算儲存龐大需求，加上全球積極落實ESG節能減碳，讓只聞樓梯響已久的資料中心液冷散熱時代正式來臨，雙鴻因佈局多年，成為液冷散熱龐大商機受惠者。

林育申表示，目前每家伺服器/資料庫中心客戶都在測試液冷散熱，預計今年下半年就會正式導入，明年起全面放量。

雙鴻預估，今年伺服器佔營收比重可望達30%。

除資料中心液冷散熱產品可望於下半年導入出貨，VGA等高階產品比重持續攀升，亦有助於提升雙鴻產品ASP及毛利率。

儘管2022年電子產業籠罩在全球通膨升息、消費緊縮陰霾中，雙鴻因產品組合優化，2022年合併毛利率19.65%，年增0.97個百分點，全年營業淨利為11.73億元，年減14.92%，在業外挹注下，稅後盈餘為12.63億元，年成長11.55%，每股盈餘為14.68元。

雙鴻前2月合併營收為19.12億元，年減21.94%，隨著3月工作天數恢復正常，雙鴻3月營收有望比2月好，今年營運有望逐季成長，年增兩位數目標不變。