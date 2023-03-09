這星期包括竹聯幫明仁會、旭仁會以及天道盟太陽會，連續三天舉辦春酒，甚至高調找辣妹當招待、齊聚名車招搖，引發全國矚目。警政高層見狀極度震怒，於昨晚進行全台掃蕩，但竹聯幫明(10日)也要在中山區鉅星會餐廳舉辦春酒，為避免民眾觀感不佳，警方也透過管道強力約制，要求不能出現黑衣、旗袍辣妹、制服、名車等「四不政策」。

過去台灣各大幫派舉辦尾牙、春酒或是幫主壽宴，警方收到情資後，固定會派專人找上門，要求主辦單位低調，有時候甚至還會限制參加人數、甚至管制桌數。

承辦當事人對此雖然都相當有微詞，但是為了怕事後遭到找麻煩，大多乖乖配合，雙方也都會有默契的在在警戒線上互相尊重。

但是一聽到竹聯幫要辦春酒，警方鐵了心，提出「四不要求」，要求不能出現黑衣、旗袍辣妹、制服、名車，條件之嚴苛讓竹聯高層也大為吃驚。但是為了不要出風頭，預計竹聯幫明天的春酒，應該還是會給警方面子，盡可能的約束與會份子，暫時避過風頭。

台北市長蔣萬安則表示，對於黑幫舉辦的春酒，如果再有大批辣妹、豪車招搖過市，警方將針對該幫派的據點、依附事業及活動地點，強力掃蕩到底。