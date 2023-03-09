受強勁經濟數據影響，聯準會升息疑慮再度升溫，二月份美股呈現拉回整理，台股表現則相對抗跌，開發金控集團旗下各業務維持穩健營運表現。子公司中國人壽受聯準會持續升息，台美利差擴大影響，整體避險成本仍維持高點；二月份稅後獲利為2.08億，今年前二月累計稅後損失5.83億。凱基證券在二月份受惠於台股價量齊揚，挹注各項業務維持獲利動能，凱基證券二月稅後獲利為5.71億元，今年前二月累計稅後獲利為12.49億。凱基銀行各業務多元穩健成長，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，二月份稅後獲利4.98億，今年前二月累計稅後獲利達10.08億。中華開發資本受國內外資本市場波動影響，投資部位評價表現漲跌互見，二月份稅後獲利0.62億，今年前二月累計稅後獲利為6.03億。

開發金控指出，美國經濟數據指標仍有過熱跡象，全球市場焦點仍將關注美國聯準會政策，以及持續升息步調對全球經濟成長的衝擊。面對整體經濟局勢波動，開發金控將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並專注執行核心策略，維持長期穩健經營發展。